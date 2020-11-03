Рязанец получил 5 лет колонии за пьяное ДТП

Вступил в силу приговор жителю Рязанской области, по вине которого в ДТП погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ в отношении мужчины рассматривал Шиловский районный суд. В январе 2020 года он сел за руль пьяным и попал в ДТП. Во время аварии погиб 21-летний пассажир.

В результате рассмотрения дела 20 августа мужчина получил в качестве наказания 5 лет и 3 месяца колонии-поселения. Кроме того, суд обязал его выплатить 800 тыс рублей потерпевшей.

– 22 октября 2020 года Рязанским областным судом срок лишения свободы снижен на 1 месяц, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.