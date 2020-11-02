Рязанцы сняли новый ролик о плохой экологии

Компания «Фильтрон» – провайдер чистой питьевой воды – выпустила рекламный ролик, в котором обращается внимание на качество воздуха в Рязани. Режиссёр ролика – Иван Ушатиков.

Ролик доступен в официальном Instagram аккаунте компании «Фильтрон».

В видеоряде присутствуют люди в противогазах. Также там обыгрывается лозунг: «К сожалению, мы ещё не научились очищать воздух. Зато мы прекрасно фильтруем воду».

реклама

После появления ролика в интернете, его начали обсуждать. Большинство оценило креативную идею, но некоторые выступили против использования одной из проблем Рязани в рекламных целях.

В компании «Фильтрон» отметили, что считают, что привлекать внимание к ситуации могут не только обычные люди, но и социально ответственный бизнес.

– Можем ли мы что-то изменить? Безусловно, да! Только вместе мы сможем спасти экологию в нашем городе! – говорится в сообщении.