Рязанцы сняли новый ролик о плохой экологии

Компания «Фильтрон» – провайдер чистой питьевой воды – выпустила рекламный ролик, в котором обращается внимание на качество воздуха в Рязани. Режиссёр ролика – Иван Ушатиков.
Ролик доступен в официальном Instagram аккаунте компании «Фильтрон».
В видеоряде присутствуют люди в противогазах. Также там обыгрывается лозунг: «К сожалению, мы ещё не научились очищать воздух. Зато мы прекрасно фильтруем воду».
После появления ролика в интернете, его начали обсуждать. Большинство оценило креативную идею, но некоторые выступили против использования одной из проблем Рязани в рекламных целях.
В компании «Фильтрон» отметили, что считают, что привлекать внимание к ситуации могут не только обычные люди, но и социально ответственный бизнес.