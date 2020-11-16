Рязанцы рискуют попасть к «чёрным кредиторам»

За 9 месяцев 2020 года Банк России выявил на территории Рязанской области 10 нелегальных финансовых организаций: девять «черных кредиторов» и одну компанию с признаками финансовой пирамиды. Данные о них переданы в правоохранительные органы.

Чаще всего злоумышленники маскируются под кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, ломбарды, при этом не входят в реестры Банка России, а значит и не имеют права осуществлять такую деятельность.

Подобные «чёрные кредиторы» работают вне рамок закона. Они могут выдавать деньги под очень высокие проценты, а могут использовать и откровенно преступные схемы, в результате которых должник рискует остаться не только без средств, но и, к примеру, без квартиры, — предостерегает начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Евгений Мылов.

Всего в России с января по сентябрь 2020 года выявлено более тысячи организаций, нелегально работающих на финансовом рынке. Многие из них ведут деятельность в онлайн-пространстве, что стирает географические границы. Так, 64 из 140 выявленных в стране финансовых пирамид работали в Интернете под видом различных проектов.

Подобные псевдоинвестиционные проекты, использовали для привлечения клиентов всевозможные игры и «обучающие» программы. Рязанское отделение Банка России напоминает: при принятии финансовых решений следует проверить организацию, которой вы хотите доверить средства или же у которой планируете взять в долг. Поспешность и неосмотрительность могут привести к потере денег.