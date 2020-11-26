Рязанцы продолжают благодарить медиков скорой помощи

Еще одна жительница Рязани с благодарностью вспоминает приезд 36-й бригады скорой помощи. Об этом пишет пресс-служба регионального Минздрава.

У Марии Алексеевны поднялась температура, появился кашель. По словам женщины, он был настолько сильным, что жительница Рязани буквально задыхалась. Тогда она решила вызвать скорую помощь. На вызов приехали врач Наталия Шершнева и фельдшер Ирина Волкова.

Медработники прослушали легкие, замерили уровень кислорода в крови, после чего сделали вывод, что это может быть коронавирусная инфекция.

— Впоследствии диагноз подтвердился с помощью лабораторных анализов. Но скорая первая поддержала меня в беде, оказала неоценимую помощь. Мне объяснили, что следует делать в самом начале лечения. Вспоминаю приезд «скорой» только добрыми словами, — поделилась Мария Алексеевна.