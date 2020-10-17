Рязанца будут судить за убийство приятеля в гараже

В мае 2020 года в одном из гаражей кооператива «Колос» бы обнаружен труп 44-летнего мужчины. Знакомые погибшего сообщили следователю, что мужчина пришёл в гараж уже сильно избитым.

Грамотная тактика допроса помогла следователю установить, что компания пытается ввести следствие в заблуждение.

Как выяснилось, в этот день пятеро приятелей распивали спиртное и играли в карты в гараже. Произошла ссора, которая переросла в драку. В результате один из друзей избил другого. Удары оказались смертельными. Остальных свидетелей подозреваемый запугал и заставил соврать следователю.

Под тяжестью собранных доказательств признал свою вину, сообщает Следственное управление СК РФ по Рязанской области. Мужчина арестован, дело направлено в суд.