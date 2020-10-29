Волонтеры Рязанского отделения Сбербанка приняли участие в экоакции

Нужно думать глобально, а действовать локально. Под таким девизом прошла экоакция «Большая уборка», участие в которой приняли волонтеры Рязанского отделения Сбербанка.

Результатом 4-часового труда стала убранная территория на объекте культурного наследия парк «Переяславль» за Рязанским Кремлем, 90 мешков вывезенного мусора и отличное настроение участников, которые своим примером показали, что надо любить землю, на которой живешь.

От организатора акции, Экологического Рязанского альянса (ЭРА), все участники получили благодарности за отличную работу.