В Рязанскую область прибыли зубры из Приокско-Террасного заповедника

Окский государственный и Приокский-Террасный заповедники обменялись зубрами. В рамках обмена в Рязанскую область направили двух животных.

В ночь на 27 октября в Окский заповедник прибыли две годовалые тёлочки Муфа и Муэльза. Они пополнят племенную группу, которую возглавляет самец Мегафон.

Уже два десятилетия питомник не завозил животных из Приокско-Террасного заповедника. Эти самки — внучки немецких самцов Шпору и Шпонти, которые приехали из Германии в начале 2000-х.

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Из Окского заповедника в питомник Приокского-Террасного заповедника отправился годовалый бычок Мемувин и годовалая тёлочка Медорис.