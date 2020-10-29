Четверг, 29 октября, 2020
5.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязанскую область прибыли зубры из Приокско-Террасного заповедника

7info7

Окский государственный и Приокский-Террасный заповедники обменялись зубрами. В рамках обмена в Рязанскую область направили двух животных.

В ночь на 27 октября в Окский заповедник прибыли две годовалые тёлочки Муфа и Муэльза. Они пополнят племенную группу, которую возглавляет самец Мегафон.

Уже два десятилетия питомник не завозил животных из Приокско-Террасного заповедника. Эти самки — внучки немецких самцов Шпору и Шпонти, которые приехали из Германии в начале 2000-х.

реклама

Из Окского заповедника в питомник Приокского-Террасного заповедника отправился годовалый бычок Мемувин и годовалая тёлочка Медорис.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Архангельский театр показал юным рязанским зрителям старинную сказку «Черная курица»

Культура
В четверг, 29 октября, юным рязанским зрителям показали старинную сказку "Черная курица, или подземные жители". С постановкой приехал Архангельский театр драмы в...
Узнать больше

В Рязанскую область прибыли зубры из Приокско-Террасного заповедника

Новости Рязани
Окский государственный и Приокский-Террасный заповедники обменялись зубрами. В рамках обмена в Рязанскую область направили двух животных. В ночь на...
Узнать больше

В Рязанской области выявлен ещё 101 случай заражения коронавирусом

Новости Рязани
Всего же с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 10 тыс 519 жителей Рязани и области.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Любимов напомнил об ответственности за несоблюдение масочного режима

Коронавирус
Глава региона обратился к представителям силовых структур с просьбой оказать содействие в осуществлении контроля за соблюдением масочного режима.
Узнать больше

Умер участник рязанских команд КВН Никита Васильев

Новости Рязани
В ночь на среду, 28 октября, в Рязани скончался известный в нашем городе стендапер, КВНщик, видеоблогер Никита Васильев. Никите было всего 24...
Узнать больше

Компания-оператор «Окской Жемчужины» прокомментировала итоги прокурорской проверки

Новости Рязани
Напомним, после гибели в аквапарке школьника из Тульской области сотрудники прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора провели проверку.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Прямо в яблочко: как мошенники наживаются на любителях новых айфонов

Акценты
Вы же помните, что мошенники всегда на шаг впереди? Ко всем важным для общества датам и праздникам они начинают готовиться еще раньше,...
Узнать больше

В Рязани состоялся круглый стол по экологическим проблемам в городе

Акценты
В понедельник, 26 октября, в областной библиотеке имени Горького состоялся круглый стол по экологическим проблемам.  На встрече присутствовали представитель...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в ноябре

Акценты
«Регуляторные песочницы», использование карты «Мир» для владельцев торговых агрегаторов, маркировка шин и другие нововведения месяца. Какие законы вступают в силу в ноябре?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+