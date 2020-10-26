Под Рязанью отремонтировали дорогу по нацпроекту

Завершился ремонт автодороги, соединяющей Высоковские Дворики и Екимовку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Качество работ уже проверено, дорогу приняли в эксплуатацию, нареканий у экспертов нет. В итоге рабочие отремонтировали дорогу по всей её длине, а это более 10 км. По обочинам дороги установлено ограждение и дорожные знаки. Также там появились современные остановочные павильоны.

Объект удалось завершить в рамках указанных в контракте сроков. Работы проводились по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».