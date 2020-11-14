В рязанском ТЮЗе поставили спектакль по дневникам детей войны

В субботу, 14 ноября, в Рязанском ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Белые кораблики». Это первая постановка московского режиссёра Филиппа Гуревича на большой сцене. За основу был взят сюжет пьесы Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» и «Детская книга войны. Дневники 1941-1945». Дневники детей, переживших войну и блокаду, занимают здесь даже более важное место, чем отношения Лики, Марата и Леонидика.

Филипп Гуревич намеренно сосредоточился на первой части пьесы, когда главные герои встречаются и помогают друг другу выжить в блокадном Ленинграде. Все мелодраматические перипетии о том, как сложилась их жизнь, как они любили и расставались, остаются за сценой.

В этой постановке главное – дети на войне, дети в блокадном городе. Именно поэтому дневники Тани Савичевой, Лены Мухиной и других детей очень органично вплетаются в канву пьесы Арбузова. Дневники, которые читают актёры, дают зрителю понять масштаб происходящего. Голод, холод, бомбёжки, обстрелы, смерть близких, истощение, потеря сил – всё это происходило не только с Ликой, Маратом и Леонидиком, но и с тысячами таких, как они. У Марата (Дмитрий Мазепа) уцелел дом. У Лики (Елена Смирнова) есть мама, которая шлёт посылки с фронта. Леонидику (Константин Ретинский) повезло меньше, но он хотя бы нашёл верных друзей. А у большинства не было и этого. Большинство доставало гробы, хоронило родных и друзей, ловило кошек, чтобы не умереть с голода… И обо всём этом писалось в дневниках. Буднично и спокойно. Потому что на страсти и драмы не было сил.

Отсутствие сил и ежедневная близость смерти притупили все чувства. Именно поэтому герои и говорят, и передвигаются сдержанно, как бы экономя энергию. А бомбёжки и обстрелы стали для них на столько обыденным делом, что почти не вызывают эмоций, разве что досаду из-за прерванного сна. О взрывах зрителю сообщают титры. Это зрителю нужно периодически напоминать, что за стенами этой квартиры идёт война и смерть караулит детей буквально за дверью. Сами же они уже ничего не боятся, потому и на титры–сообщения о бомбёжке почти не реагируют.

Название спектаклю дала песня Владимира Шаинского на стихи Леонида Яхнина «Белые кораблики». В спектакле она звучит в исполнении Клары Румяновой. И сочетание её пронзительного детского голоса с кадрами летящих над детьми немецких самолётов создаёт мощный эффектный акцент. Эти дети должны были учиться, дружить, любить, да просто жить! Но «всё плывут кораблики к нам издалека», и в 1942 году (время действия в пьесе), было совсем не очевидно, когда и как всё закончится.

В следующий раз спектакль «Белые кораблики» можно будет увидеть 15 ноября и 3 декабря.