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В Рязани выступит уральский народный хор

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В понедельник, 16 ноября, в Рязани выступит Уральский государственный академический русский народный хор. Гастрольный тур коллектива проходит с 13 по 18 ноября 2020 г. в шести российских городах – Рязань, Вологда, Кострома, Тверь, Тула, Владимир.

Уральский государственный академический русский народный хор (город Екатеринбург) – легендарный коллектив, который является хранителем и продолжателем традиций самобытного народного искусства Урала.

Основатели Уральского народного хора — известный музыковед и фольклорист Лев Львович Христиансен, балетмейстер Ольга Николаевна Князева и хормейстер Неонилла Александровна Мальгинова создали в июле 1943 года коллектив на базе самодеятельных хоров из села Измоденово Белоярского района и села Покровское Егоршинского района Свердловской области, а также отдельных солистов из с. Катарач Буткинского района и Малая Лая Кушвинского района Свердловской области. Первый концерт коллектива состоялся 12 ноября 1944 года.

Более чем за 77 лет своей истории Уральский народный хор по праву является лауреатом международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов, фестивалей и стал национальным достоянием Урала.

Артистам коллектива аплодировали не только в России, но и более чем в 50 странах мира. Выступления с огромным успехом проходили на легендарных сценах — концертный зал «Плейель» (Франция), королевский придворный театр Ливерпуль, королевский театр «Друри-Лейн» (Лондон) художественный театр «Мансудэ» (КНДР), национальный дворец культуры (Болгария), Концертный зал имени П.И. Чайковского, Государственный Кремлёвский Дворец, Большой театр и других.

Репертуар Уральского государственного академического русского народного хора основывается на лучших образцах уральских народных песен, танцев и музыки Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края, таких как «Позарастали стежки-дорожки», «Под окном черемуха колышется», «На горе на гороньке», танцевальная пляска «Семёра» и других. Значительное место занимают и авторские песни. Коллектив исполняет произведения композиторов Е. Родыгина, Ю. Воронищева, В. Горячих, Е. Щекалева, поэтов А. Кердана, Л. Сорокина, М. Пилипенко, Г. Варшавского и других. Знаменитые песни «Белым снегом», «Уральская рябинушка», «Едут новосёлы», «Свердловский вальс» стали известными, благодаря первому исполнению Уральским народным хором.

Преобладание мягкой лирической манеры пения, небольшой диапазон, слитность, гармоническая чистота звучания, специфический уральский «окающий» диалект – все это выделяет Уральский народный хор среди других коллективов.

В программе «Легенда Урала» артисты Уральского русского народного хора исполнят лучшие народные и авторские песни, танцы из своего репертуара, новые и полюбившиеся произведения – вокально-хореографическая композиция «Матушка Россия», танцевальные картинки на традиционные уральские наигрыши «Потихоня», «Уральская барыня», «За околицей», песни уральских композиторов, знаменитые «Белым снегом», «Уральская рябинушка» и многие другие.

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