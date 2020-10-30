Роспотребнадзор закрыл ларёк с сухофруктами в рязанском ТЦ

В Рязани за выявленные нарушения временно закрыли ларёк с сухофруктами в ТЦ «Европа». Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Сотрудники ведомства по итогам проверки соблюдения антиковидных мер возбудили административное дело в отношении ИП Азизов А. К. Материалы были переданы в Октябрьский районный суд Рязани.

28 октября суд рассмотрел дело по ст.6.3 КоАП РФ об административных правонарушениях. В качестве наказания деятельность ларька была приостановлена на 8 суток.

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Постановление вступило в законную силу.