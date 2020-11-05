Пять школьниц из Рязанской области стали победителям всероссийского конкурса «Большая перемена»

Пять школьниц из Рязанской области стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Финал конкурса проходил с 31 октября по 5 ноября. Школьники должны были создать «Город будущего».

— Всего было предусмотрено 6 треков: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни». По итогам конкурса в число победителей вошли пять школьников из Рязанского региона: Анна Кузьмина, Анастасия Мельникова, Марьяна Ситникова, Александра Еремина и Полина Кочанова, — говорится в сообщении.

Финалистов и победителей уже поздравил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Победители конкурса получат средства на оплату обучения или покупку образовательных гаджетов. Школьницам также будет предложено поехать на отдых в «Артек».