Пять школьниц из Рязанской области стали победителям всероссийского конкурса «Большая перемена»

Пять школьниц из Рязанской области стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Финал конкурса проходил с 31 октября по 5 ноября. Школьники должны были создать «Город будущего».
Финалистов и победителей уже поздравил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Победители конкурса получат средства на оплату обучения или покупку образовательных гаджетов. Школьницам также будет предложено поехать на отдых в «Артек».