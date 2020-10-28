Прямо в яблочко: как мошенники наживаются на любителях новых айфонов

Вы же помните, что мошенники всегда на шаг впереди? Ко всем важным для общества датам и праздникам они начинают готовиться еще раньше, чем вы об этом подумаете. Конкретный тому пример – еще до выхода в продажу нового айфона появились мошеннические сайты, цель которых – завладеть деньгами фанатов Apple, которые очень хотят скорее получить заветный новый гаджет. iPhone от компании Apple может быть и новый, а вот методы мошенников — старые. Центр цифровой экспертизы Роскачества раскрывает эти методы, чтобы на вашем пути к новому айфону вдруг не встал преступник, решивший украсть ваши деньги.

Мошеннические сайты, предлагающие предзаказать или купить новый айфон, появляются перед каждым релизом нового гаджета Apple. Не стал исключением и iPhone 12: «Лаборатория Касперского» сообщает о десятках поддельных сайтов, которые обещают новый айфон по выгодной цене. Так как в поисковых системах такие сайты обычно быстро блокируются или уезжают с первых страниц в “хвост” из-за рекламы легальных ритейлеров, их основной канал распространения — ссылки в мессенджерах, где пользователя мотивируют кликнуть обещания “халявы”: это может быть выгодная акция со словами “только сегодня”, розыгрыш или специальная скидка по случаю.

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При переходе на такой фишинговый сайт с устройством пользователя может произойти все что угодно, вплоть до загрузки вируса, который украдет персональные и платежные данные. В лучшем случае мошенники просто украдут номер телефона и почту для последующей рассылки спама, в худшем — вы рискуете перевести деньги (и немалые — iPhone 12 сейчас стоит в районе 80-100 тысяч рублей в зависимости от комплектации) непонятно кому и не получить ничего взамен.

Совсем скоро Роскачество опубликует исследование новых смартфонов, в число которых вошел и новый iPhone 12. Ну а пока — рекомендации от Центра цифровой экспертизы Роскачества для тех, кто запланировал покупку нового iPhone 12:

Если вы приобретаете iPhone онлайн, делайте это только у официальных партнеров Apple (они перечислены на сайте) и в проверенных магазинах.

Никогда ничего не заказывайте на сайтах, на которые перешли через ссылку в мессенджере. Очень выгодная цена и давление в тексте на эмоции должны вас насторожить, а не привлечь.

Проверяйте, что именно вы покупаете: например, мошенники уже вовсю “продают” iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, которые официально поступят в продажу лишь в ноябре – не ждите чуда.

Всегда вводите адреса магазинов вручную, проверяйте адрес сайта, на котором вы находитесь, а также наличие шифрования (символы https и изображение замочка). Держите включенным антивирус на компьютере и телефоне, чтобы он предупредил вас о возможном посещении фишингового сайта или вирусе.

Для онлайн-покупок используйте отдельную банковскую карту, а не зарплатную, не держите “все яйца в одной корзине”.

Самый главный совет для всех «яблочников»: не торопитесь с покупкой – дождитесь экспертизы гаджета от Роскачества. Часто бывает, что новый флагман проявляет себя хуже, чем предыдущий, а стоит намного больше. Не ведитесь и на маркетинговые уловки, и тем более – на заманчивые предложения в интернете. Покупка дорогостоящего гаджета – не то приобретение, на котором можно ожидать «халявы», здесь крайне важны качество устройства и безопасность сделки. Первое проверяет Роскачество, а вот второе – на ваших плечах, однако теперь вы вооружены рекомендациями экспертов, — говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.