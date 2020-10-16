При возведении пристройки к детсаду на улице Зубковой будут учитывать пожелания местных жителей

— Гражданам пояснили, что участок для реконструкции детского сада является муниципальным и не относится к общедолевой собственности дома. Также был отмечен высокий износ отдельных элементов игрового оборудования. Инициативной группе жителей предложили рассмотреть возможность участия в программе поддержки местных инициатив на 2021 год. Со слов рязанцев, этот вариант может стать хорошим компромиссом, — говорится в сообщении.