При возведении пристройки к детсаду на улице Зубковой будут учитывать пожелания местных жителей

В четверг, 15 октября, сотрудники управления капитального строительства и управления общественных отношений встретились жителями улицы Зубковой. На встрече обсуждалось возведение пристройки к детскому саду №7, сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно проекту, в этом месте возведут пристройку на 80 ясельных мест, расширят прогулочные зоны и благоустроят спортивную площадку. Жители пожелали сохранить имеющуюся детскую площадку и благоустроить придомовую территорию.
И.о. замглавы администрации Рязани Сергей Савин отметил, что сотни граждан обращались с просьбой увеличить количество мест в детском саду и реконструировать территорию.