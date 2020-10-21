Рязанская полиция предупредила о новом способе дистанционного мошенничества. Информация размещена на официальном сайте УМВД России по Рязанской области.

Сообщается, что позвонивший гражданину может представиться сотрудником правоохранительных органов и попросить выполнить указания «сотрудников отдела безопасности банка».

Человеку сообщают, что зафиксирована подозрительная активность вокруг его банковского счёта. Чтобы спасти свои деньги, их надо перевести на специальный «резервный» счёт. Естественно, что с него они потом пропадают.

– Опасающиеся за свои средства доверчивые граждане выполняют наставления мошенников и переводят деньги на счет злоумышленникам, – говорится в сообщении УМВД.

Сотрудники полиции напомнили, что они не уполномочены обращаться к людям с требованием выполнить указания сотрудников банков и других финансовых учреждений. Если такой звонок вам поступил, сразу же прекращайте разговор.