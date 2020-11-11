Почётному гражданину Рязани Валерию Чернышову вручили медаль «925 лет Рязани»

Глава администрации Рязани Елена Сорокина вручила медаль «925 лет Рязани» почётному гражданину города, полковнику милиции в отставке Валерию Чернышову. Церемонию приурочили ко Дню сотрудников органов внутренних дел.

Сердечно благодарю за всё, что Вы сделали и не сомневаюсь в том, что сделаете еще больше, – обратилась к Чернышову мэр города.

Чернышов Валерий Игнатович служил в органах внутренних дел с 1973 года. Из них более 35 лет – в системе высшего образования. Прошел путь от заместителя начальника кафедры до начальника Рязанского филиала Московского университета МВД России, который он организовал в 1998 году.

Валерий Чернышов – действительный член Российской Академии наук по отделению «Физическая культура и спорт. Экология человека». Он является автором более 100 научных и научно-методических работ. Входит в состав попечительского совета антинаркотического центра при Полномочном представителе Президента России в Центральном федеральном округе.

Валерий Чернышов является кавалером ордена Почета, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени», награжден почетным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России», почетным дипломом международного олимпийского комитета и многими ведомственными и общественными наградами. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».