Почти 1 000 больных коронавирусом рязанцев получили бесплатные лекарства

Почти 1 000 жителей Рязани и области, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, получили бесплатные лекарства. Об этом пишет пресс-служба регионального Минздрава.
На руки уже выдали более 2 000 упаковок. Всего же региона закупил лекарств на общую сумму 41,7 млн рублей. На 95% от выделенных средств уже заключены контракты и осуществляется поставка.
Лекарства на дом доставляет врач или волонтер. Бесплатными препаратами обеспечиваются пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, установленном на основании ПЦР-диагностики.