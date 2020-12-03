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Почти 1 000 больных коронавирусом рязанцев получили бесплатные лекарства

Елена Лобанова

Почти 1 000 жителей Рязани и области, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, получили бесплатные лекарства. Об этом пишет пресс-служба регионального Минздрава. 

На руки уже выдали более 2 000 упаковок. Всего же региона закупил лекарств на общую сумму 41,7 млн рублей. На 95% от выделенных средств уже заключены контракты и осуществляется поставка.

— В список лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 на дому входят «Умифеновир», «Интерферон альфа», «Фавипиравир», «Амоксициллин», «Кларитромицин»,  «Дексаметазон», «Преднизолон», «Апиксабан» и другие, — говорится в сообщении. 

Лекарства на дом доставляет врач или волонтер. Бесплатными препаратами обеспечиваются пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, установленном на основании ПЦР-диагностики.

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