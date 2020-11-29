Площадь Маргелова. От Гиннеса до дяди Васи

В центре Рязани, рядом с площадью Ленина, находится площадь Маргелова, названная в честь командующего Воздушно-десантными войсками, генерала армии, Героя Советского Союза, легендарного дяди Васи – Василия Филипповича Маргелова.

Столицей ВДВ Рязань считается с давних пор. Ведь именно здесь в 1918 году было открыто Рязанское высшее воздушно-десантное училище. В 1996 году оно стало называться РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова, а вот площадь рядом с училищем в честь Василия Фёдоровича назвали лишь в 2005 году. До этого времени это место называли площадью Костюшко.

Площадь, достойная «Книги рекордов Гиннеса»

Неслучайно мы пишем, что площадь «называли» площадью Костюшко. Это неофициальное, сокращённое название. Полностью же оно звучало так: Площадь имени Первой польской дивизии имени Тадеуша Костюшко. Создавалась эта дивизия во время Великой Отечественной войны в Рязанском пехотном училище им. тов. Ворошилова, которое находилось на территории современного РВВДКУ.

Как бы ни была сильна дань памяти и уважения к героизму братского народа, произносить такое название было непросто. Да что там произносить, его и записать было невозможно ни в адресной строке на конверте, ни в каком-либо официальном документе. По некоторым данным, название площади из восьми слов и 53 букв даже претендовало на попадание в «Книгу рекордов Гиннесса».

Находчивые горожане сократили название до «площадь Костюшко». И получилось, что территория названа не в честь польской дивизии, а в честь Анджея Тадеуша Бонавентуры Костюшко, который в 1794 году был руководителем повстанцев, воевавших против русской армии. Костюшко был даже взят в плен и заключён в Петропавловскую крепость. Историки не могли смириться с этим фактом. И к 2005 году площадь Костюшко была переименована в площадь Маргелова.

Памятник польской дивизии

А в память о советско-польском братстве на площади Маргелова остался памятник. Он был установлен в конце сквера в 1973 году – в честь 40-летия со дня формирования польской дивизии. Монумент был выполнен из красного мрамора. Авторами обелиска являются польские скульпторы Г. Фудали, Я. Сарапту, С. Хохула и Б. Хромы, а также советский архитектор Ю. Вознесенский и инженер-конструктор Хаджибаров. На лицевой стороне монумента расположен барельеф с изображением советского и польского солдат, которые держат меч. На обратной стороне памятника высечены слова: «В Рязани и в Сельцах в 1943 году формировалась и проходила боевую подготовку первая польская дивизия им. Тадеуша Костюшко, ставшая основой польской народной армией».

Сегодня активисты предлагают перенести памятник в Сельцы, где фактически и располагалась польская дивизия. Но пока его можно увидеть в центре Рязани.

Мемориал воинам-рязанцам, погибшим в локальным войнах

В 2000 году в центре площади, тогда ещё Костюшко, появился ещё один памятник, напоминающий о воинской доблести и славе рязанцев. Здесь открыли Мемориал воинам-рязанцам, погибшим в локальным войнах. На высоких гранитных столбах, символизирующих георгиевские ленты, расположен огромный траурный венок. Между «лентами» установлены чёрные гранитные плиты, на которых выбиты имена 248 рязанцев, погибших в войнах и конфликтах в Афганистане, Корее, Венгрии, Эфиопии, Азербайджане, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, Абхазии.

В центре мемориала горит вечный огонь. В День Победы, День города, Дни воинской славы и в памятные даты у мемориала проходят торжественные митинги. Первые лица города, офицеры, родные погибших, курсанты, студенты, ветераны возлагают к вечному огню цветы в память о тех, кто уже не вернётся домой.

Памятник Василию Филипповичу Маргелову

В 2005 году площадь Костюшко навсегда стала историей, уступив место площади Маргелова. А в 2013 году за Мемориалом воинам-рязанцам, погибшим в локальным войнах, появился и памятник легендарному дяде Васе (один из вариантов расшифровки аббревиатуры ВДВ – войска дяди Васи). Авторы трёхметровой скульптуры из бронзы и мрамора – Б.С. Горбунов и А.С. Кубасов. В центре композиции стоит Маргелов, а над ним возвышается то ли арка, то ли купол из раскрывшихся парашютов.

Памятник Маргелову можно назвать одним из самых бесспорных, если не единственным в нашем городе. Ни у кого не вызывает сомнения, достоин ли памяти потомков Генерал армии Василий Филиппович Маргелов, советский военачальник, командующий Воздушно-десантными войсками с 1954 по 1979 годы, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР; автор и инициатор создания технических средств ВДВ и методов применения частей и соединений Воздушно-десантных войск, удостоенный 13-ти орденов СССР, 21-й медали, 34-х наград иностранных государств.

«Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. Даже американские офицеры-десантники считали его главным и первым десантником в международном масштабе и высказывали свое уважение», – писал генерал Павел Федосеевич Павленко.

Не вызывает споров и разногласий и место для установки монумента. Памятник Маргелову установлен на площади Маргелова, рядом с РГВВДКУ имени В.Ф. Маргелова.

Хорошо, когда есть такие незыблемые фигуры в нашей истории!