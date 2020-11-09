Опубликована схема возможной застройки рынка на Московском шоссе в Рязани

Администрация Рязани опубликовала материалы к публичным слушаниям по поводу строительства высоток на месте рынка на Московском.

Напомним, публичные слушания пройдут 19 ноября, в 18.00 в административном здании на улице Введенской, 107 (кабинет №219). Речь идёт о переводе земельного участка, где сейчас находится рынок на Московском, в зону застройки высотными жилыми домами.

Кадастровый номер участка: 62:29:0060010:53, площадь – 5375 кв. метров, адрес: Рязань, Московское шоссе, 49 строение 1.

На данный момент участок находится в зоне административного и культурно-бытового обслуживания (Д1). Инициатором проведения публичных слушаний стало ООО «Ореол».

Информацию можно получить по телефону: (4912) 29-78-17 (секретарь комиссии по землепользованию и застройке в городе Рязани – Теслова Анастасия Валериевна).