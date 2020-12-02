Николаю Любимову презентовали социально-экономическую концепцию развития Рязани на встрече городских управленцев. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.

Проект развития города представила команда, обучающаяся в Сколково. В нее входят мэр Рязани Елена Сорокина, зампредседателя регионального правительства Евгений Беленецкий и замглавы администрации Владимир Бурмистров.

Елена Сорокина рассказала губернатору, что при подготовке проекта учитывался и присвоенный центру города статус исторического поселения.

— Крупные инвестиции планируется привлечь и в ЖКХ. Требуется изоляция теплотрасс, сокращающая потери, а также автоматизация котельных, снижающая затраты на содержание. Есть предложения по обновлению техники водоканала. Обсуждается строительство завода мусоропереработки, вырабатывающего электроэнергию. Кроме того, необходимо реконструировать ливневую канализацию, водоочистные сооружения и системы водоотведения, — рассказал Владимир Бурмистров.

Евгений Беленецкий доложил Николаю Любимову о планах по расширению маршрутной сети общественного транспорта, продлению троллейбусных линий, приобретению нового подвижного состава, в том числе работающего на экологичном газомоторном топливе.