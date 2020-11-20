Николай Любимов отчитался зампредседателю правительства РФ о реализации нацпроекта «Безопасные дороги»

19 ноября Николай Любимов по видеоконференцсвязи отчитался зампредседателю правительства РФ Марату Хуснуллину о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.

Всего на территории Рязанской области в рамках данного нацпроекта реализуются и региональные проекты. В их число входят «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

— Кроме ремонта более 200 км автодорог, в 2020 году в регионе велись работы по обустройству пешеходных переходов, освещения участков трасс, установке барьерных ограждений в наиболее аварийных местах, а также развитию автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, — говорится в сообщении.

Также Марат Хуснуллин поставил губернаторам различных субъектов РФ задачи на следующий год. В частности, обеспечить стопроцентное эффективное освоение бюджетных средств, своевременную контрактацию запланированных работ на будущий год, контроль за их качественным исполнением, дальнейшую целенаправленную работу по обновлению автопарка транспортной сферы, значительному снижению аварийности и смертности на автодорогах.

Заместитель Председателя Правительства РФ отметил, что в 2021 году значительные средства будут направлены на ремонт региональных и местных автодорог.