«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца.

С чего начать подготовку к свадьбе? Как ориентироваться в разнообразии предложений? Как не терять вдохновения и быть уверенной в том, что этот день будет началом счастливого совместного пути? Сколько стоит современная свадьба и как не переплатить?

«Невеста, у которой получилось. Секреты идеальной свадьбы» – это новое пособие для девушек, которые самостоятельно занимаются свадебной подготовкой и для всех, кто только мечтает надеть белое платье.

Автор книги – девушка, пережившая 6 свадеб и ни одного развода. Ирина Маинская – руководитель свадебного агентства “Main Wedding” , создатель и продюссер ежегодного события для будущих молодоженов – Фестиваль свадебной культуры “Белый Бум”. 6 лет активно вела профессиональную деятельность в России и США. Участвовала в популярных свадебных телешоу и знает свадебную “кухню” изнутри.

Ирина и её супруг не раз становились героями публикаций РИА «7 новостей». Они действительно сыграли 6 свадеб за 10 лет.

– Мы венчались, потом у нас была роспись в ЗАГСе, потом была свадьба в театре “Переход”, где мы с Ириной занимались, когда были студентами. В тот момент у нас шёл спектакль по пьесе Островского “Бесприданница”, и театр устроил нам цыганскую свадьбу.

Потом мы ездили в Стамбул, познакомились с турками, с которыми до сих пор дружим. Они нам устроили свадьбу в мусульманских традициях. Это было очень необычно.

Следующей была свадьба в рамках проекта «Жанна пожени» в Армении. И шестая — наша самая настоящая свадьба, такая, какой мы её видели. Это было на проекте «Четыре свадьбы», – рассказывали Ирина и Семён.

Не менее яркие и креативные свадьбы Маинские помогают организовать и своим клиентам. Они всегда открыты для самых смелых и неординарных решений. Футбольные свадьбы, цыганские, в деревенском стиле или на тему путешествий – о своих самых интересных проектах Ирина рассказывала в статье «Футбол, курятник и «Крым наш!» – самые необычные рязанские свадьбы».

– Самоизоляция, которую мы все пережили, стала для меня самым подходящим моментом повернуться лицом к своей давней мечте. — говорит Ирина. – Я хотела себя попробовать в роли писателя. Теперь меня не остановить!

«Невеста, у которой получилось» — не просто пособие, а книга, приправленная юмором и забавными историями из жизни других невест. Это полезные формулы, таблицы и атмосферные фотографии.

– Свадебная индустрия быстро меняется, – говорит Ирина, – Неизменными остаются лишь вопросы, с которыми невесты приходят ко мне. Ответы на них вы найдете в моей книге.

Книга поможет самостоятельно организовать свой счастливый день, не сойти с ума, кайфануть от процесса и достичь главной цели – стать невестой, у которой все получилось.

Книгу можно купить на «Лабиринте», и в скором времени она появится на OZON.