На Севастопольской аллее устранили дефекты асфальта

В Рязани продолжаются работы по благоустройству Севастопольской аллее. Так, на объекте полностью завершили асфальтировать дорожки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее дорожная лаборатория провела оценку уложенного подрядчиком асфальта. В итоге были выявлены нарушения. Подрядчик демонтировал асфальт с дефектами и уложил новый.

В администрации отметили, что в ближайшие дни на Севастопольской аллее проведут озеленение территории. Затем там установят скамейки и урны. Также на объекте появятся информационные щиты.

Благоустройство Севастопольской аллеи выполяется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».