Четверг, 22 октября, 2020
5 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

На пожаре в рязанском селе погиб человек

7info

В результате пожара в Чучковском районе погиб мужчина, 1960 года рождения. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 

Сообщение о возгорании в жилом доме в селе Пертово поступило во вторник, 20 октября, около 7 часов вечера. На место происшествия выехали два пожарных автомобиля и 7 сотрудников ПЧ №47 по охране рабочего посёлка Чучково. 

Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание и отстоять соседние строения. В то же время у жилого дома сгорела большая часть кровли. Площадь пожара составила почти 60 кв. метров. 

По факту гибели человека на пожаре Следственный комитет начал проверку. Также предстоит установить причину пожара. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На нескольких улицах Рязани отключили холодную воду

Новости Рязани
На сайте мэрии сообщается, что до 17 часов воды не будет в доме №16/36 на улице Зубковой и в доме №1/7 на улице Циолковского.
Узнать больше

В Рязани из-за коронавируса поменяли режим работы загсов

Новости Рязани
Также вводится ограничение на число гостей, присутствующих при регистрации браков. На роспись в загс смогут прийти только 15 человек.
Узнать больше

Продажи фитнес-услуг упали на 24%

Новости мира
В начале октября в России на 24% упали продажи услуг в фитнес-центрах и тренажерных залах по сравнению с сентябрем. В Москве большее...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани из-за коронавируса поменяли режим работы загсов

Новости Рязани
Также вводится ограничение на число гостей, присутствующих при регистрации браков. На роспись в загс смогут прийти только 15 человек.
Узнать больше

Курсант рязанского вуза задержал подозреваемого в убийстве

Новости Рязани
Рядовой полиции Александр Троицкий оказался рядом с местом происшествия случайно.
Узнать больше

В Рязанской области потеплеет до +10 градусов

Новости Рязани
В четверг в Рязанской области потеплеет до +10°С. Прогноз погоды на 22 октября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Против вирусов и стресса: каким должно быть питание осенью?

Акценты
Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит...
Узнать больше

Директор Лицея №52 Елена Гаврюнина: Если бы я была Александром Блоком, то сказала бы о лицее стихами

Акценты
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.
Узнать больше

Вопросы на засыпку. Несколько важных тонкостей при поиске стирального порошка

Акценты
Дождь, короткие дни, грязные улицы. Все эти приметы победившей осени заставляют задуматься о том, как вернуть в безупречное состояние одежду, пострадавшую от распутицы.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+