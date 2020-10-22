На пожаре в рязанском селе погиб человек

В результате пожара в Чучковском районе погиб мужчина, 1960 года рождения. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Сообщение о возгорании в жилом доме в селе Пертово поступило во вторник, 20 октября, около 7 часов вечера. На место происшествия выехали два пожарных автомобиля и 7 сотрудников ПЧ №47 по охране рабочего посёлка Чучково.

Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание и отстоять соседние строения. В то же время у жилого дома сгорела большая часть кровли. Площадь пожара составила почти 60 кв. метров.

По факту гибели человека на пожаре Следственный комитет начал проверку. Также предстоит установить причину пожара.