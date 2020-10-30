Митрополит Марк рассказал об опасности социальных сетей

В очередном выпуске рубрики «Слово пастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о пользе и опасности социальных сетей.

По словам священника, раньше люди много времени проводили у телевизора. Это не шло на пользу. Теперь же молодёжь хочет быть более свободной, не привязанной к «ящику». В итоге многие оказываются в социальных сетях.

Соцсети дают свободу, но в то же время они не случайно названы «сетями». Некоторые люди попадают в них и теряют свободу, которую искали. Тем, кто не может контролировать своё поведение в интернете и попадает в определённую зависимость, Марк рекомендует отказаться от соцсетей.