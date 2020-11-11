Мэрия обновила информацию о заболеваемости коронавирусом по районам Рязани

Мэрия сообщила свежие данные о числе заболевших коронавирусом по районам Рязани. Информация размещена на официальном сайте горадминистрации.

На 12 часов 11 ноября в Рязанской области зарегистрировано 11 тыс 893 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заболели 6 тыс 95 жителей.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский. В нём заболели 1926 человек.

В Октябрьском районе Рязани заразились 1687 жителей, в Железнодорожном – 1494.

Меньше всего заболевших в Советском районе Рязани – 988 человек.