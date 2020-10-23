Любимов поручил усилить контроль за газовым оборудованием

22 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл рабочую встречи с зампредом регионального правительства Евгением Беленецким. На встрече зашла речь и работе с населением по вопросам противопожарной безопасности и надлежащего использования газового оборудования, сообщает сайт рязанского правительства.

Николай Любимов заявил: с наступлением отопительного сезона возрастают риски ЧП, связанных с использованием газового оборудования.

Вопросы соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования в жилых домах должны всегда находиться в зоне особого внимания и контроля профильных служб, – сказал он. – Разъяснительная работа с населением имеет в этой работе большое значение, поэтому прошу ее усилить на территории всех муниципальных образований региона.

Губернатор дал поручение профильным службам провести профилактические мероприятия с населением. Рязанцам будут рассказывать о безопасном использовании газового оборудования в доме.