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Какие законы вступают в силу в ноябре

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«Регуляторные песочницы», использование карты «Мир» для владельцев торговых агрегаторов, маркировка шин и другие нововведения месяца. Какие законы вступают в силу в ноябре?

«Регуляторные песочницы» для предпринимателей, 1 ноября.

В мире постоянно появляются новые технологии, которые упрощают жизнь людей. Но часто законодательство отстает от развития технологий, и инновации годами существуют вне правового поля. Чтобы избежать этого, в России появится особый режим для предпринимателей – «регуляторные песочницы».За счет особых условий «песочниц» компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, — выходить с ними на рынок. Перечень сфер применения «регуляторных песочниц» не ограничен.

Использование карты «Мир»

Владельцы торговых агрегаторов с выручкой более 40 миллионов рублей за прошлый год, использующие наличные расчеты с потребителем, должны начать принимать карты «Мир».

«Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 миллионов рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 миллионов рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», — отмечал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Маркировка шин

 С 1 ноября начнется маркировка шин и покрышек. В систему обязательной маркировки товаров «Честный Знак» будут вносить сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота. Система «Честный Знак» разработана для защиты прав потребителей. Через приложение любой гражданин сможет сообщить об обнаруженной нелегальной продукции, и эта информация будет передана в контрольный орган.

Полномочия Федеральной пробирной палаты, 15 ноября

За ней закрепляются полномочия по сбору госпошлин в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней.

Напомним, на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная палата при Министерстве финансов РФ» была образована Федеральная пробирная палата с приданием ей статуса федеральной службы и передачей функций учреждения.

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