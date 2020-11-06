Как выбрать классические перчатки: секреты, тонкости, советы специалиста

В холодную ветреную пору классические перчатки – незаменимая часть как мужского, так и женского гардероба. А если выбирать их с чувством и толком, то этот предмет одежды станет не только стильным аксессуаром, но и прослужит хозяину несколько сезонов.

Стиль, блеск, красота

Если перед покупкой перчаток вы задумались о том, какой материал предпочтительнее, то у натуральной кожи в данном случае почти нет конкурентов. Изделия из кожзаменителя пусть существенно дешевле натуральных, но они хуже сохраняют тепло, плохо пропускают воздух, отчего потеют руки, и боятся мороза.

При температуре ниже -10 полученные химическим путём материалы становятся жёсткими и на перчатках образуются трещины.

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Тканевые перчатки неплохо сочетаются со спортивным имиджем их обладателя, шерстяные больше подойдут романтичным натурам. Но кожаные модели уже не один десяток лет считаются перчаточной классикой.

На сегодняшнем рынке одежды для рук представлены различные типы моделей из натуральной кожи.

Так, перчатки из оленьей кожи легко узнать по матовой поверхности. Они отличаются долговечностью, хорошо защищают от холода и ветреной погоды.

Свиная кожа обычно плотная и грубая на ощупь, зато хорошо сохраняет тепло. Лайковые перчатки шьют из нежной козьей или овечьей кожи, но несмотря на кажущуюся хрупкость материала, они прекрасно сохраняют тепло и создают неповторимый комфорт для рук.

Новенькие замшевые перчатки – это всегда эффектно и модно, но за ними нужен особый уход. Такую одежду сложно очистить от загрязнений. Стильным мира сего надо помнить, что изделия из замши не стоит носить в дождливую и снежную погоду. Они лучше подходят для тёплой осени, которая похоже становится для рязанцев привычным явлением.

Поверхность перчаток из овчины, где в роли подкладки выступает мех, немного напоминает замшу. Примерив такую модель, вы невольно почувствуете естественное природное тепло, а рукам станет намного уютнее.

Изображение Domas с сайта Pixabay

Взгляд изнутри

Кстати о подкладке. Именно эта деталь добавляет перчаткам того самого тепла и комфортность в носке. В добротных изделиях она пришита, а не приклеена.

– Трикотажная подкладка хороша для любой осени и тёплой зимы, – считает Ангелина Томилина, заместитель директора одного из рязанских галантерейных магазинов. – Ангора приятна на ощупь, но быстро сминается и теряет первоначальные свойства. Акриловая подкладка вас не согреет, потому что эта синтетика которая забирает тепло Кашемировая, овечья и натуральная меховая подкладки – оптимальный вариант для суровой зимы. С такими перчатками руки постоянно будут в тепле, и кожа сможет дышать.

Если у запястья перчаток есть дополнительная кнопка застёжка, то такая опция ещё защитит вас от холода и ветра.

– Перед покупкой перчаток не забудьте осмотреть швы, – советует эксперт. – Из них не должны торчать нитки, а пропуски в швах свидетельствуют о низком качестве самого изделия. Само собой, перчатки должны легко надеваться на руку, облегать кисть и при этом не быть тесными и не сковывать движения.

Заметим, что цвет перчаток, на взгляд большинства стилистов, должен гармонично сочетаться с обувью, сумочкой и шарфом.

Особый уход

Кожаные перчатки нельзя стирать – от большого количества влаги натуральный материал теряет форму. Если перчатки намокнут из-за большого количества осадков или упадут в лужу, то сушите их вдали от батареи в расправленном виде.

Держать этот аксессуар в скомканном виде в карманах пальто не рекомендуется. Так кожа может легко потерять форму, появятся потёртости, и внешний вид станет неопрятным.

Естественно в кожаных перчатках нельзя делать физическую работу. Если вдруг на них попала грязь, то чистить одежду необходимо специальным спреем или муссом.

После обработки изделие нужно положить в коробку и хранить в чистом сухом месте, где нет доступа пыли.

В соответствии с ГОСТ 28846–90 гарантийный срок для перчаток из кожи – 40 дней. Если вы покупаете перчатки в сезон осень-зима, то он исчисляется с первого дня покупки. Если эта одежда приобретена летом, то отсчитываться срок будет от начала осени.

Но гарантия гарантией, а по-настоящему качественные кожаные перчатки верно прослужат своему хозяину или хозяйке как минимум два-три сезона.

Изображение Domas с сайта Pixabay