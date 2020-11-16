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Качество продукции в РНПК контролируют с помощью единой информационной системы

7info7

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании внедрили единую информационную систему по управлению качеством продукции. Программный продукт позволит заводу эффективнее управлять качеством товарной продукции и компонентов для производства, в том числе, автобензинов «Евро 6» и Pulsar-100.

В арсенале испытательной лаборатории завода 250 методов исследований и набор современных лабораторных инструментов – всё это позволяет РНПК точно оценивать качество сырья и продукции.  Ежедневно проводится 1,5 тысячи испытаний. В год их число достигает более 500 тысяч.

Внедрение единой информационной системы по управлению качеством продукции является очередным шагом к цифровизации производства и реализуется в рамках корпоративной стратегии «Роснефть 2022».

В этом году испытательная лаборатория нефтезавода также прошла проверку на соответствие критериям аккредитации и ГОСТ и подтвердила свою техническую компетентность.

Единая испытательная лаборатория нефтезавода – это современный аналитический центр. Здание лаборатории спроектировано с учетом мирового опыта в области строительства современных аналитических лабораторий, в основе которого лежит принцип организации рабочих мест по типу физико-химических методов испытаний и лабораторного оборудования. Лаборатория оснащена передовыми инженерными коммуникациями. Они помогают поддерживать в помещениях необходимые температуру, влажность и воздухообмен, необходимые для оптимальной работы высокотехнологичного оборудования. Бюджет строительства здания лаборатории составил около 1 млрд руб.

Испытательная лаборатория РНПК включена в единый реестр аккредитованных лабораторий страны, что подтверждает достоверность результатов испытаний на всей территории Российской Федерации.

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В Рязанской нефтеперерабатывающей компании внедрили единую информационную систему по управлению качеством продукции. Программный продукт позволит заводу эффективнее управлять качеством товарной продукции и компонентов для производства, в том числе, автобензинов «Евро 6» и Pulsar-100.

В арсенале испытательной лаборатории завода 250 методов исследований и набор современных лабораторных инструментов – всё это позволяет РНПК точно оценивать качество сырья и продукции.  Ежедневно проводится 1,5 тысячи испытаний. В год их число достигает более 500 тысяч.

Внедрение единой информационной системы по управлению качеством продукции является очередным шагом к цифровизации производства и реализуется в рамках корпоративной стратегии «Роснефть 2022».

В этом году испытательная лаборатория нефтезавода также прошла проверку на соответствие критериям аккредитации и ГОСТ и подтвердила свою техническую компетентность.

Единая испытательная лаборатория нефтезавода – это современный аналитический центр. Здание лаборатории спроектировано с учетом мирового опыта в области строительства современных аналитических лабораторий, в основе которого лежит принцип организации рабочих мест по типу физико-химических методов испытаний и лабораторного оборудования. Лаборатория оснащена передовыми инженерными коммуникациями. Они помогают поддерживать в помещениях необходимые температуру, влажность и воздухообмен, необходимые для оптимальной работы высокотехнологичного оборудования. Бюджет строительства здания лаборатории составил около 1 млрд руб.

Испытательная лаборатория РНПК включена в единый реестр аккредитованных лабораторий страны, что подтверждает достоверность результатов испытаний на всей территории Российской Федерации.

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