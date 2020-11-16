Хотите сохранить свои накопления? Не держите их дома

Один из самых массовых способов сохранения денег сегодня – банковский вклад. Среди инструментов инвестирования банковские вклады считаются самыми надежными, благодаря государственному страхованию.

Для клиентов Сбербанка создана обширная линейка вкладов. Традиционная базовая линейка вкладов Сбербанка: «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй». Выбор вклада зависит от ваших целей. Здесь важна не только процентная ставка, но и ваше удобство.

Например, если вам надо просто надолго оставить деньги в надёжном месте, то подойдёт вклад «Сохраняй». На него нельзя добавить деньги или снять часть раньше срока. Зато процентная ставка здесь выше, чем по другим видам вкладов. Если вы хотите постепенно накопить на отпуск, крупную покупку или первый взнос по ипотеке, то выбирайте вклад «Пополняй». На него можно класть деньги в любое время — например, с каждой зарплаты. Ну а если вам нужен просто запас денег на всякий случай, откройте вклад «Управляй». Его можно и пополнить когда угодно, и забирать часть денег, как только они вам понадобятся. Проценты при этом не теряются. Нужно только сохранять неснижаемый остаток, который вы выбираете сами.

Как открыть вклад? Оформить вклад в Сбербанке можно следующими способами:

В офисе Банка. Клиенту необходимо иметь при себе документ, идентифицирующий личность.

В банкомате Сбербанка. Деньги на вклад можно зачислить путём перевода с карты или непосредственно внести наличные средства в банкомат. В меню банкомата можно ознакомиться с параметрами вкладов Банка и указать сумму и срок оформляемого вклада.

Дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение Сбербанк Онлайн – для действующих клиентов Банка.

Данный способ предполагает получение надбавки к процентной ставке (доступно в рамках основных программ Банка). Таким образом, открывая вклад дистанционно, вы не только получаете больший процент, но и соблюдаете режим самоизоляции, что сегодня очень важно.

Хотелось бы отметить и тот факт, что для клиентов пенсионного возраста устанавливается максимальная процентная ставка для выбранного срока, не зависимо от суммы.

Зачем нужно открывать вклад?

Сохранность денежных средств. Даже небольшой доход по вкладам, защищает денежные средства от действия инфляции и сохраняет накопления от воров, пожаров и других форс – мажорных обстоятельств.

Накопить на крупную покупку. Бывают ситуации, когда деньги словно утекают сквозь пальцы, и трудно самостоятельно накопить даже небольшую сумму. В таких случаях может помочь открытие вклада в Сбербанке.

Получение дополнительного дохода. В зависимости от суммы вклада клиент получает тот или иной процент. Чем больше сумма, тем больше полученный с нее доход. Кроме этого вклады в Сбербанке – это возможность вложения своих средств без рисков.

В 2020 году большую популярность набрали банковские сервисы, пользоваться которыми можно не выходя из дома. К таким сервисам однозначно относятся вклады Сбербанка. Где бы вы ни были, в режиме реального времени, вы можете выполнять процедуры, связанные с финансовыми операциями.

Это позволяет избавиться от неудобств, связанных с посещением отделения банка. Оформить свой вклад можно в любое время, в любом месте.

Кроме этого Сбербанк предоставляет выгодные сезонные акции, которые можно подключить, используя интернет-банкинг. К примеру, есть шанс получить больше процентов, если вклад оформляется через Интернет. Открытие вклада онлайн происходит также, как и при оформлении в офисе банка. Вклад можно открыть как рублях, так и в иностранной валюте. При этом Сбербанк постоянно работает над вопросами защиты средств вкладчиков.

Итак, преимущества от открытия вклада в Сбербанке — разнообразие предложений в зависимости от ваших потребностей, защита собственных денежных средств и их приумножение, удобные дистанционные сервисы и интересные сезонные акции.