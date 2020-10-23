Госавтоинспекция предупредила о массовых рейдах в Рязани

В пятницу и предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции усилят в Рязанской области контроль за безопасностью дорожного движения. В первую очередь, внимание будет обращено на выявление водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Госавтоинспекторы призывают автолюбителей не допускать фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Не допускать своих близких, находящихся в состоянии опьянения, к управлению транспортными средствами.

Если вы стали свидетелем управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, необходимо сообщить об этом по телефонам (4912) 29-74-54, 29-74-64.

– Сотрудники рязанской полиции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения, – говорится в сообщении.