Футболистки «Рязани-ВДВ» помогли ЦСКА досрочно выиграть чемпионат России

Футболистки «Рязани-ВДВ» помогли столичному ЦСКА досрочно выиграть чемпионат России. В понедельник, 16 ноября, они встречались с другой московской командой «Локомотивом» и сумели сыграть вничью – 2:2.

Рязанки открыли счёт уже на 9-й минуте встречи. С пенальти отличилась Надежда Колтакова. На 42-й минуте Элина Самойлова уравняла положение. На 78-й минуте Ася Туриева вновь вывела нашу команду вперёд. Отыграться хозяйки поля смогли на 5-й добавленной минуте с пенальти. Забитый мяч на счету Анны Кожниковой.

Для «железнодорожниц» потеря очков стала роковой – они потеряли и шансы на чемпионство. 22 ноября «Локомотив», завоевавший серебряные медали, сыграет с ЦСКА в последнем туре чемпионата, а затем встретится с армейцами в финале Кубка России.

Рязанки сохранили шансы на бронзовые награды турнира. Всё должно решиться в их очной встрече с пермской «Звездой-2005» 22 ноября. Сейчас у «десантниц» 19 набранных очков, у соперниц – 17 но игра в запасе. 19 ноября «Звезда-2005» сыграет в гостях с «Енисеем», а затем 22 дома принимает «Рязань-ВДВ». Победа в любом случае гарантирует рязанкам третье место.

В то же время наша команда может занять и пятое место. Дело в том, что у «Краснодара» 14 набранных очков и две игры в запасе. 22 ноября южанки принимают «Зенит», а затем должны сыграть в гостях с аутсайдером – ЖФК «Чертаново». Они могут набрать 20 очков и при некоторых раскладах обойдут «Рязань-ВДВ».

Отметим, что дата встречи «Чертаново» и «Краснодара» пока даже не определена.