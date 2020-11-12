Елена Сорокина проверила ремонт дороги на улице Коняева

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила, как проходит ремонт дороги на улице Коняева. О результатах проверки она сообщила на своей странице в Facebook.

Жители улицы Коняева активно участвовали в общественном голосовании по приоритетам ремонта на текущий год, которое проходило на портале «Наш дом Рязань». По результатам опроса ул. Коняева стала одним из лидеров, — отметила глава администрации.

Сейчас на объекте, который ремонтируют в рамках нацпроекта, выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий слой, сделали заездные карманы. В скором времени там обустроят тротуары.

Сорокина пообщалась с представителем подрядной организации и обратила внимание на необходимость минимизировать неудобства для местных жителей. Также она попросила подрядчика убрать перед началом зимы строительный мусор.

Ремонт ведется по графику, без отставаний. Контракт по благоустройству ул. Коняева двухлетний, поэтому к наступлению устойчивых отрицательных температур необходимо по максимуму завершить текущие работы. А также в кратчайшие сроки обустроить удобные подходы и подъезды к домам.