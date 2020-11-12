Елена Сорокина проверила ремонт дороги на улице Коняева

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила, как проходит ремонт дороги на улице Коняева. О результатах проверки она сообщила на своей странице в Facebook.
Сейчас на объекте, который ремонтируют в рамках нацпроекта, выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий слой, сделали заездные карманы. В скором времени там обустроят тротуары.
Сорокина пообщалась с представителем подрядной организации и обратила внимание на необходимость минимизировать неудобства для местных жителей. Также она попросила подрядчика убрать перед началом зимы строительный мусор.