Елена Сорокина проинспектировала ход работ на улице Петрозаводской и Касимовском шоссе

В пятницу, 23 октября, мэр Рязани Елена Сорокина проверила ход работ на улице Петрозаводской и Касимовском шоссе. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

На улице Петрозаводской ведется установка спортивной площадки. Елена Сорокина рассказала, что на участке уже демонтировали старое оборудование, заасфальтировали баскетбольную площадку, велопарковку и пешеходные дорожки. В настоящее время подрядчик начал укладывать резиновое покрытие для детской и спортивной площадок.

— Раньше здесь была установлена небольшая детская площадка, которая не отвечала современным требованиям и не позволяла обеспечить досуг подрастающему поколению. В связи с этим жители решили принять участие в программе поддержки местных инициатив, — написала глава администрации.

Елена Сорокина поручила ответственным структурам обратиться в Минпромышленности по поводу заведения, которое торгует алкоголем рядом с детской площадкой.

— Проект получается хороший. Комплексное благоустройство территории охватывает двор, межквартальный проезд, несколько площадок. Я поблагодарила активистов ТОС, общественников, представителей депутатского корпуса за совместную работу, — поделилась мэр Рязани.

Также Елена Сорокина посетила и сквер «Касимовский». Это почти единственная зеленая зона в микрорайоне. В настоящее время в сквере уже спилил аварийные деревья, демонтировали бетонную плиту, установили бордюр и начали укладывать тротуарную плитку.

— Эта дорога ведет в школу. Раньше здесь было много поросли, аварийных деревьев. Территория была заброшенной. В настоящее время тропинка очищена и благоустроена. В следующем году мы предложили жителям продолжить участие в местных инициативах, чтобы выйти на второй этап обустройства этого участка, продлить дорожку и установить освещение, — рассказала Елена Сорокина.