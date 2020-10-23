Елена Сорокина проинспектировала ход работ на улице Петрозаводской и Касимовском шоссе

В пятницу, 23 октября, мэр Рязани Елена Сорокина проверила ход работ на улице Петрозаводской и Касимовском шоссе. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
На улице Петрозаводской ведется установка спортивной площадки. Елена Сорокина рассказала, что на участке уже демонтировали старое оборудование, заасфальтировали баскетбольную площадку, велопарковку и пешеходные дорожки. В настоящее время подрядчик начал укладывать резиновое покрытие для детской и спортивной площадок.
Елена Сорокина поручила ответственным структурам обратиться в Минпромышленности по поводу заведения, которое торгует алкоголем рядом с детской площадкой.
Также Елена Сорокина посетила и сквер «Касимовский». Это почти единственная зеленая зона в микрорайоне. В настоящее время в сквере уже спилил аварийные деревья, демонтировали бетонную плиту, установили бордюр и начали укладывать тротуарную плитку.
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.