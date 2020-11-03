Елена Митина проверила, как строится пристройка к детсаду в Рязани

Во вторник, 3 ноября, депутат Госдумы Елена Митина в рамках федеральных проектов «Новая школа» и «Крепкая семья» осуществила депутатский контроль за реализацией национального проекта «Демография» и посетила детские сад №№10 и 112 в городе Рязани.

В текущем году была возведена пристройка к детскому саду №112. Она рассчитана на 4 группы по 20 человек. В основном здании сада также был сделан капитальный ремонт пищеблока и прачечной, благоустроена прилегающая территория, установлены новые веранды и игровое оборудование.

В детском саде №10 начато строительство пристройки на 80 мест. Стоимость объекта – 56 млн. руб. Как и в других детских садах, здесь будет благоустроена территория и отремонтированы пищеблок и прачечная. Окончание работ запланировано на конец августа 2021 года.

– Все работы осуществляются в установленные сроки. Подрядчик нам знаком, уже сданы и введены в эксплуатацию построенные им пристройки к детским садам, – рассказала Елена Митина.

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Парламентарий отметила, что в этом году в Рязани пристройки построены к детским садам – №№22, 108, 112, 125, 140. Сейчас идет строительство пристроек к детским садам №№7, 10, 76, 99, 110, 131, 149.

– За ходом строительства и качеством выполняемых работ будет вестись жесткий контроль, как со стороны депутатского корпуса и администрации города, так и со стороны руководства дошкольного учреждения, – подчеркнула Елена Митина. – Наша главная задача – создать достойные условия для подрастающего поколения.















