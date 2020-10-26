Елена Малышева рассказала о трупной трансплантации артерии, проведенной в ОКБ

В эфире программы «Жить здорово» Елена Малышева рассказала о трупной трансплантации, проведенной в Рязанской ОКБ, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
67-летний Евгений Нагорнов поступил в ОКБ с гангреной. Это серьезное заболевание, при котором ампутируют пораженную конечность.
Елена Малышева рассказала, что гангрен — это заболевание, когда сосуды, по которым и проходит кровь, забивается бляшкой. Из-за этого в конечность не поступает кровь, и она начинает постепенно умирать.
Операцию проводили два хирурга — Вячеслав Карпов и Андрей Агапов. Первый доктор заменил пораженный сосуд на донорский, а второй расширяет сосуды для свободного поступления крови.