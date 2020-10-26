Елена Малышева рассказала о трупной трансплантации артерии, проведенной в ОКБ

В эфире программы «Жить здорово» Елена Малышева рассказала о трупной трансплантации, проведенной в Рязанской ОКБ, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

67-летний Евгений Нагорнов поступил в ОКБ с гангреной. Это серьезное заболевание, при котором ампутируют пораженную конечность.

— Стала отказывать правая нога. Я не мог дойти и 50-метров от дома до гаража. Приходилось останавливаться пять-шесть раз. Нога стала черной и холодной. С такой конечностью я проходил около месяца, — рассказывает пациент.

Елена Малышева рассказала, что гангрен — это заболевание, когда сосуды, по которым и проходит кровь, забивается бляшкой. Из-за этого в конечность не поступает кровь, и она начинает постепенно умирать.

— Рязанские хирурги провели уникальную операцию. Они приняли беспрецедентное решение. Они решили взять сосуд у умершего человека. Трупная трансплантация артерии, — отметила телеведущая.

Операцию проводили два хирурга — Вячеслав Карпов и Андрей Агапов. Первый доктор заменил пораженный сосуд на донорский, а второй расширяет сосуды для свободного поступления крови.

— Эта операция вошла в историю ОКБ как уникальная. Считается, что Рязань — глухая провинция. А это прекрасный провинциальный город с потрясающей областной больницей, — подчеркнула Елена Малышева.