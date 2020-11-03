Должно ли помещение гостиницы быть оборудовано тревожной кнопкой?

Должно ли помещение гостиницы (хостела) быть оборудовано тревожной кнопкой? Помощник прокурора Железнодорожного района Рязанской области Артём Макаров отвечает: да, должно.

В целях установления основных принципов противодействия терроризму, правовых и организационных основ профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовых и организационных основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом принят Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Пункт 4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» указывает, что Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

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Во исполнения данного требования Правительством Российской Федерации принято Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 N 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов».

Пункт 18 Постановления Правительства РФ от 14.04.2017 N 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» требует, что все гостиницы независимо от установленной категории опасности оборудуются: системой видеонаблюдения; системой экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; системой охранного освещения; системой пожарной безопасности; средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции); информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения гостиницы.

Для установки средств тревожной сигнализации (кнопки экстренного вызова наряда полиции), соответствующий договор заключается с территориальным подразделением Росгвардии.

Подготовлено прокуратурой Железнодорожного района г. Рязани.