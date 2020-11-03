Вторник, 3 ноября, 2020
8.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоПрокуратура поясняет

Должно ли помещение гостиницы быть оборудовано тревожной кнопкой?

7info7

Должно ли помещение гостиницы (хостела) быть оборудовано тревожной кнопкой? Помощник прокурора Железнодорожного района Рязанской области Артём Макаров отвечает: да, должно.

В целях установления основных принципов противодействия терроризму, правовых и организационных основ профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовых и организационных основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом принят Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Пункт 4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» указывает, что Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

реклама

Во исполнения данного требования Правительством Российской Федерации принято Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 N 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов».

Пункт 18 Постановления Правительства РФ от 14.04.2017 N 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» требует, что все гостиницы независимо от установленной категории опасности оборудуются: системой видеонаблюдения; системой экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; системой охранного освещения; системой пожарной безопасности; средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции); информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения гостиницы.

Для установки средств тревожной сигнализации (кнопки экстренного вызова наряда полиции), соответствующий договор заключается с территориальным подразделением Росгвардии.

Подготовлено прокуратурой Железнодорожного района г. Рязани.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов вручил рязанским волонтерам медали от имени президента РФ

Новости Рязани
Во вторник, 3 ноября, Николай Любимов наградил рязанских волонтеров за помощь по предупреждению COVID-19. Губернатор вручил медали от имени президента РФ "За...
Узнать больше

Рязанский футболист впервые приглашён в сборную России

Новости Рязани
В этом сезоне полузащитник ЦСКА – один из лидеров команды, лидирующей в чемпионате России.
Узнать больше

Роман Петряев открыл фотовыставку в Рязанской библиотеке имени Горького

Новости Рязани
Во вторник, 3 ноября, зампредседателя правительства Роман Петряев открыл фотовыставку в Рязанской областной библиотеке имени Горького.  Фотографии из разных...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Каникулы для школьников продлили в Рязанской области из-за заболевания более 10% учителей

Новости Рязани
Решение о продлении каникул принято совместно с Роспотребнадзором, Минздравом и региональным министерством образования и молодёжной политики.
Узнать больше

В ДТП со скорой помощью в Рязани погиб человек

Новости Рязани
Авария случилась около 16:00 на улице Гагарина. Столкнулись «Рено Логан» и реанимационный автомобиль.
Узнать больше

В 67 учебных заведениях Рязанской области выявлены случаи коронавируса

Коронавирус
Случаи заболевания коронавирусом выявлены в 67 учебных заведениях Рязанской области. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Андрей Минаев: Университет функционирует в непростом, но рабочем режиме

Акценты
Главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова побеседовала с ректором РГУ имени С. А Есенина о работе вуза и его достижениях.
Узнать больше

Хэллоуин. История и традиции праздника

Акценты
31 октября отмечается Хэллоуин. Он же Праздник смерти, Праздник нечистой силы, Самайн, Канун Дня всех святых. Можно было бы назвать его самым...
Узнать больше

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+