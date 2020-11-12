Доктор медицинских наук ответил на 5 главных вопросов о вакцинации против гриппа

Как должна проводиться вакцинация, какие существуют противопоказания и почему же все-таки стоит сделать прививку рассказал директор Научно-клинического центра РязГМУ, доктор медицинских наук, профессор Валерий Демихов. Интервью с ним опубликовала пресс-служба Минздрава Рязанской области.

– Говорят, что вирус гриппа ежегодно мутирует. Меняется ли каждый год состав вакцины? Расскажите про вакцину от гриппа 2020 года?

– Да, это действительно так. Состав вакцины меняют ежегодно, в соответствие с рекомендациями ВОЗ, основанными на данных мониторинга по всему миру. Таким образом, вакцины состоят из тех штаммов вируса, которые ожидаются в предстоящем сезоне. В России на сегодняшний день доступны несколько отечественных вакцин. У нас, в НКЦ, используются «Гриппол», «Ультрикс®» и «Ультрикс® Квадри». Важное отличие этих вакцин друг от друга – количественное содержание в них антигена к вирусам гриппа. Так, вакцина «Гриппол» содержит 5 микрограмм антигена, что ниже минимума, установленного ВОЗ, а содержание антигена в «Ультриксе» в три раза выше и составляет 15 микрограмм, что соответствует международным рекомендациям. Важно отметить, что наличие повышенной концентрации антигенов совершенно не означает увеличения риска возникновения побочных эффектов. Еще одно отличие – валентность вакцины, т.е. количество штаммов вируса, которое они содержат: трехвалентные – «Гриппол» и «Ультрикс®», четырехвалентные – «Ультрикс® Квадри».

– Правда ли, что после прививки обязательно появляются симптомы и поднимается температура?

– Это абсолютно не так. Качество отечественных вакцин постоянно улучшается. В последние время мы редко наблюдаем какие-либо побочные явления после прививки. Хочется подчеркнуть, что незначительное повышение температуры даже не совсем правильно относить к побочным эффектам. Оно может быть, но отмечается редко, обычно не превышает 5-10% от общего числа привитых. Другие неблагоприятные явления встречаются еще реже.

– Нужна ли какая-то дополнительная подготовка к вакцинации или предшествующий осмотр врача?

– В нашей клинике мы настаиваем на обязательном осмотре врача перед проведением процедуры, особенно если прививка делается впервые. Это очень важно, потому что иногда встречаются случаи лекарственной непереносимости. Или, например, на приеме выясняется, что у человека аллергия на куриный белок, а надо отметить, что все вакцины от гриппа делаются на куриных эмбрионах. Таким образом, наличие такой аллергии является противопоказанием. Вообще, противопоказаний немного, к ним относятся острые инфекции и онкозаболевания в остром периоде. Однако, достоверно оценить все нюансы может только врач, поэтому я категорически не одобряю проведение вакцинации без предварительного осмотра терапевта или педиатра.

– Актуальный вопрос в условиях пандемии коронавируса – можно и нужно ли прививаться от гриппа, если уже переболел коронавирусом, и может ли прививка снизить риск заражения коронавирусом?

– Конечно, прививка от гриппа формирует иммунитет только к гриппу. Все должны понять, что она не защитит от коронавирусной инфекции. Но последствия сочетанного заболевания гриппом и коронавирусом на данный момент предсказать невозможно, поэтому сейчас, в отсутствие масштабной вакцинации от нового вируса, просто необходимо защитить себя хотя бы от гриппа. Мне также хочется отметить ещё один положительный момент: любая вакцинация, в том числе та, о которой сегодня идет речь, приводит к стимуляции клеточного иммунитета. Уже есть доказательства того, что он играет важную роль в защите от коронавируса. Таким образом, любая вакцинация может иметь профилактическое влияние в отношении заражения вирусом COVID-19. Есть очень любопытное исследование, которое показывает, что сделавшие прививку от гриппа в 2,5 раза реже болеют тяжелыми формами коронавирусной инфекции и реже попадают в стационар.

– Прививка действует сразу, или иммунитет вырабатывается в течение какого-то времени?

– Начнем с того, что практически для всех вакцин существует некий период, только по прошествии которого в организме начинают вырабатываться антитела. Как правило, речь идёт о 2-3 неделях. Этот период нужно обязательно учитывать, и не забывать о мерах предосторожности сразу после того, как вы сделали прививку!