«Дипломы по требованию» могут появиться в России через пять-десять лет

Переход к дипломам «по требованию» в России может занять пять-десять лет. Об этом в интервью «Известиям» заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

— Это дипломы, которые будут показывать актуальный уровень знаний выпускника на данный момент. Например, раньше у человека была «тройка» по некому языку программирования. Он прошел курсы, многому научился, и знает язык «на пятерку». Этот факт можно будет внести в диплом, и он будет соответствовать знаниям человека сейчас, а не когда он получал документ, —пояснил он суть механизма.

Пока никаких инициатив со стороны государственных структур для «дипломов по требованию» нет, подчеркнул Дмитрий Песков. По его мнению, произойдет естественный переход к новому формату, который может занять пять-десять лет.

Ранее Дмитрий Песков в ходе лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35» допустил, что в будущем аттестаты могут перестать действовать бессрочно.

— Бредово же выдавать диплом на всю оставшуюся жизнь… Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что он не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?» — отметил спецпредставитель президента.

Идея «сроков годности» для вузовских дипломов с Минобрнауки России не обсуждалась, сообщала пресс-служба ведомства во вторник.

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