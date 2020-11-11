«Дипломы по требованию» могут появиться в России через пять-десять лет

Переход к дипломам «по требованию» в России может занять пять-десять лет. Об этом в интервью «Известиям» заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Пока никаких инициатив со стороны государственных структур для «дипломов по требованию» нет, подчеркнул Дмитрий Песков. По его мнению, произойдет естественный переход к новому формату, который может занять пять-десять лет.
Ранее Дмитрий Песков в ходе лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35» допустил, что в будущем аттестаты могут перестать действовать бессрочно.
Идея «сроков годности» для вузовских дипломов с Минобрнауки России не обсуждалась, сообщала пресс-служба ведомства во вторник.
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