Депутаты Госдумы предложили увеличить срок предоставления кредита регионам

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и председатель Госдумы Вячеслав Володин предложили увеличить срок предоставления кредита регионам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В документе сказано, что разумным решением будет увеличить срок предоставления кредита региону или муниципалитету на пополнение остатка средств на счете бюджета с 180 до 240 дней. При этом депутаты предложили установить срок его возврата не позднее 1 декабря.
Николай Любом заметил, что благодаря данному законопроекту, Рязанская область сможет обеспечить своевременное исполнение первоочередных задач.