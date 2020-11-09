Депутаты Госдумы предложили увеличить срок предоставления кредита регионам

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и председатель Госдумы Вячеслав Володин предложили увеличить срок предоставления кредита регионам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В документе сказано, что разумным решением будет увеличить срок предоставления кредита региону или муниципалитету на пополнение остатка средств на счете бюджета с 180 до 240 дней. При этом депутаты предложили установить срок его возврата не позднее 1 декабря.

— Увеличение срока предоставления кредита обеспечит устойчивое планирование и исполнение бюджетов. Также ряду регионов и муниципалитетов даст возможность сократить расходы на обслуживание государственного долга, отказавшись от заимствований в коммерческих банках, – сказал Андрей Макаров.

Николай Любом заметил, что благодаря данному законопроекту, Рязанская область сможет обеспечить своевременное исполнение первоочередных задач.

— Самое главное, мы сможем вовремя профинансировать мероприятия в рамках реализации национальных проектов, направленных на повышение уровня жизни людей, — говорится в сообщении.