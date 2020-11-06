Что посмотреть в Рязани в выходные

РИА «7 новостей» представляет вашему вниманию анонс событий в Рязани на ближайшие выходные. Рассказываем, что можно посмотреть в рязанских театрах, на какие выставки сходить в музеи. В нашей афише мы собрали самые интересные события на ближайшие субботу и воскресенье.

Суббота, 7 ноября

11.00 – сказка «Гуси-лебеди» в театре кукол

12.00 – проект «Театр для малышей» в ТЮЗе

14.00 – сказка «Царевна-лягушка» в театре драмы

16.00 – экскурсия за кулисы театра кукол

16.00 – в «Выставочном зале» (ул.Есенина, 112) пройдет первая лекция «Хождение в земной Рай. Иконы Великого Новгорода» из цикла по Древнерусскому искусству. Вход свободный.

17.00 – шедевры эпохи романтизма прозвучат в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра в филармонии

18.00 – «Валентин и Валентина» в театре драмы

18.00 – комедия «№13» в ТЮЗе

18.00 – спектакль-мытарства «Есенин-Страна» в театре «Переход»

18.00 – музыкальная комедия «Бабий бунт» в музыкальном театре

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Воскресенье, 8 ноября

10.00 и 12.00 – сказка «Лиса и медведь» в театре кукол

12.00 – сказка «Волшебник Изумрудного города» в театре драмы

14.00 – мелодрама «Сотворившая чудо» в ТЮЗе

18.00 – «Вышел ангел из тумана» в театре драмы

18.00 – музыкальная комедия «Бабий бунт» в музыкальном театре