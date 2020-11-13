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Подрядчики нарушают сроки при возведении построек к детсадам в Рязани

7info7

Мэр Рязани Елена Сорокина провела совещание с застройщиками, которые возводят пристройки к детским садам в рамках нацпроекта «Демография». О результатах встречи она сообщила на своей странице в Facebook.

В настоящее время 4 из 7 объектов строятся с отставанием от графика. Речь идёт о детских садах под номерами 7, 10, 99 и 110.

Сегодня в детском саду 99 у подрядчика «Дега» на объекте работает всего 8 человек, в 149-м в зоне ответственности компании «Опора» – 10 человек. Отставание можно нагнать только, если работать в две смены, иначе подрядчики просто не успеют выполнить свои обязательства, — рассказала глава администрации.

При этом она добавила, что есть и добросовестные подрядчики, которые качественно выполняют свою работу. Например, на объектах организаций «Русь» и «Русское поле» строительство ведётся с опережением графика.

Сорокина сказала, что с подрядчиками, которые не будут выполнять условия, контракты будут расторгнуты.

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