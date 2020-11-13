Подрядчики нарушают сроки при возведении построек к детсадам в Рязани

Мэр Рязани Елена Сорокина провела совещание с застройщиками, которые возводят пристройки к детским садам в рамках нацпроекта «Демография». О результатах встречи она сообщила на своей странице в Facebook.
В настоящее время 4 из 7 объектов строятся с отставанием от графика. Речь идёт о детских садах под номерами 7, 10, 99 и 110.
При этом она добавила, что есть и добросовестные подрядчики, которые качественно выполняют свою работу. Например, на объектах организаций «Русь» и «Русское поле» строительство ведётся с опережением графика.
Сорокина сказала, что с подрядчиками, которые не будут выполнять условия, контракты будут расторгнуты.