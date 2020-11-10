Николай Любимов поздравил рязанских полицейских

Губернатор Николай Любимов в День сотрудников органов внутренних дел РФ обратился к рязанским полицейским и поздравил их с праздником. РИА «7 новостей» приводит текст поздравления.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На органы внутренних дел возложены важнейшие задачи по борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка и соблюдения конституционных прав граждан. От того, насколько ответственно и честно они выполняются, зависит благополучие государства и наших граждан.

В Управлении УМВД России по Рязанской области несут службу сотрудники высокого профессионального уровня, которые достойно выполняют свой долг. Такие важные личные качества, как самоотверженность, смелость, умение грамотно и оперативно действовать в опасной ситуации присущи большинству полицейских нашего региона.

Достигнуто немало значительных результатов. По итогам деятельности за 10 месяцев текущего года отмечается сокращение преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью более чем на 20%. Стало меньше разбойных нападений и краж. Ведется большая работа по пресечению незаконного оборота наркотиков, борьба с экономическими преступлениями и коррупцией.

Между Правительством региона и УМВД России по Рязанской области сложилось конструктивное взаимодействие. Сейчас, в период пандемии, сотрудники полиции участвуют в важнейшей работе по контролю за соблюдением ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических норм и правил. Убежден, что это принесет свои положительные результаты и позволит снизить угрозу дальнейшего распространения коронавируса.

В профессиональный праздник благодарю всех за добросовестную работу. Желаю всему личному составу, ветеранам и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!