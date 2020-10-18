В Рязани почти 5 тысяч жителей заразились коронавирусом

Рязанская мэрия обновила статистику по распространению коронавируса в городе. По состоянию на 15.00 17 октября в Рязани с подтверждённым и условно подтверждённым COVID-19 зарегистрировано 4922 человека.

По районам города заболеваемость коронавирусной инфекцией распределилась следующим образом. В Железнодорожном районе положительные тесты на COVID-19 сдали 1206 человек. В Московском районе — 1588 человек.

С начала пандемии в Октябрьском районе зарегистрировали 1363 случая заражения. Меньше всего заболевших в Советском районе — 765 человек, уточнили в пресс-службе администрации Рязани.