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«Ростелеком» подвёл финансовые и операционные итоги деятельности за второй квартал и первое полугодие 2019 года

Цифровой сегмент во II квартале 2019 г. вырос на 11%, OIBDA  увеличилась на 13%, чистая прибыль — на 40%

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за второй квартал и первое полугодие 2019 года по данным консолидированной отчетности по МСФО .

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

•             Рост выручки в II квартале 2019 г. составил 4% год к году;

•             Цифровой сегмент в II квартале 2019 г. вырос на 11%, а его доля в выручке составила 57%;

•             OIBDA за II квартал 2019 г. выросла на 13% до 27,2 млрд руб.;

•             Чистая прибыль за II квартал 2019 г. выросла на 40% и достигла 4,3 млрд руб.;

•             FCF  в II квартале 2019 г. улучшился до 11,4 млрд руб.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ II КВАРТАЛА 2019 Г.

•             Выручка выросла на 4% до 80,2 млрд руб. по сравнению с II кварталом 2018 г.;

•             Показатель OIBDA вырос на 13% до 27,2 млрд руб.;

•             Рентабельность по OIBDA выросла на 2,9 п. п. до 33,9% по сравнению с II кварталом 2018 г.;

•             Чистая прибыль выросла на 40% до 4,3 млрд руб. в сравнении с II кварталом 2018 г.;

•             Капитальные вложения  составили 15,2 млрд руб. (19,0% от выручки), увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,4 млрд руб. и 18,7% от выручки за II квартал 2018 г. соответственно);

•             FCF улучшился до 11,4 млрд руб. против (0,8) млрд руб. в II квартале 2018 г.;

•             Чистый долг  увеличился на 8% с начала года и составил 201,6 млрд руб. или 1,9х показателя «чистый долг/OIBDA».

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

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