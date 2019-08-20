«Ростелеком» поддержал «Форум Древних городов» в Рязани

«Ростелеком» выступил официальным цифровым партнёром «Форума Древних городов» в Рязани. Компания обеспечила онлайн-трансляцию торжественного открытия Форума и оперы И.П. Чайковского «Иоланта», а также развернула на территории проведения мероприятия бесшовную сеть Wi-Fi. В Год театра форум собрал представителей театрального искусства из 54 городов России и 35 стран мира.

В культурную программу вошли архитектурные и живописные выставки, интерактивные мастер-классы, показательные выступления, спектакли драматических, кукольных, музыкальных и уличных театров. В рамках деловой программы прошли конференции: «Древние города и современные вызовы», «Образование без границ» и «Проблемы исследования социокультурной среды древних городов». На Форуме впервые состоялось заседание Ассоциации древних городов, на котором главы регионов представили проекты по вопросам сохранения и развития древних городов.

Виталий Попов, министр культуры и туризма Рязанской области:

«Одна из главных задач Форума – акцентировать внимание на вопросах, актуальных для древних городов. В Рязань приехали гости из 35 стран мира – в два раза больше участников, чем в прошлом году. Это говорит о том, что людей объединяет интерес к сохранению культурного наследия своего региона. Форум длился пять дней, и самые яркие моменты мы транслировали онлайн для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии. «Ростелеком» обеспечил техническую возможность, за что мы выражаем компании благодарность».

Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы ценим и часто поддерживаем мероприятия, направленные на развитие культурного достояния Рязанского региона. Лучше всего потенциал события раскрывает его широкое освещение в Сети и на телевидении. «Ростелеком» обеспечил онлайн-трансляцию «Форума древних городов», а для цифрового комфорта гостей и участников мероприятия мы развернули своё стандартное решение «Управляемый Wi-Fi». Оно позволило накрыть бесшовной беспроводной сетью доступа всю территорию проведения фестиваля».

Сервис «Управляемый Wi-Fi» – один из наиболее популярных решений бизнес-сегмента «Ростелекома» – отвечает всем требованиям законодательства и позволяет абоненту настраивать сеть в зависимости от потребностей. Пользователь услуги может самостоятельно размещать на приветственной странице актуальную информацию, а в личном кабинете просматривать статистику посещений. Подробную информацию о сервисе можно найти на его официальном сайте или в офисах цифрового провайдера.

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