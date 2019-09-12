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Компания «Мармакс» рассказала о главных преимуществах паркового квартала «Голландия»

Компания «Мармакс» рассказала о главных преимуществах паркового квартала «Голландия».

Недавно рязанский девелопер презентовал яркий проект жилого комплекса на Касимовском шоссе. Проектом предусмотрено наличие закрытого частного парка более 1 гектара для жителей.

«Наша компания стремится создавать уникальные жилые комплексы, со своими особенностями и концепциями. В парковом квартале «Голландия» будет создан парк площадью более 1 га с аллеями для прогулок, детскими и спортивными площадками, местами для отдыха на свежем воздухе, а также рабочими зонами с Wi-Fi для тех, кто не представляет свою жизнь без интернета», — рассказали представители «Мармакс».

Ландшафтный дизайн, более 20 видов растений, усовершенствованные интерактивные площадки, свободные планировки и предчистовая отделка квартир – это ещё не все, чем вас удивит данный проект. Девелопер создал уникальные планировки – квартиры с террасами. Как отметили представители компании, здесь вы сможете ощущать особый комфорт и при этом находиться за пределами своей уютной квартиры.

«Терраса — это прекрасное место, чтобы встретить рассвет или закат за чашечкой любимого прохладительного или согревающего напитка, позавтракать или поужинать, расслабиться и почитать любимую книгу или вовсе устроить летний офис», – рассказали представители компании.

Парковый квартал сформирован из двух домов переменной этажности — 10 и 12 этажей, также здесь будут реализованы европейские концепции, например, в комплексе будет:

— подземный паркинг на 56 машиномест;

— закрытая территория двор-парка с контролем доступа на территорию;

— двор-парк более 1 га с ландшафтным дизайном;

— высокие панорамные окна; просторные колясочные;

— подземные мусорные контейнеры;

— фитнес-зал для жителей комплекса;

— душ для собак;

— Wi-Fi во дворе;

— лифтовые системы OTIS и мн. другое.

«Выразительный облик в современном голландском стиле и забота о каждом из жителе паркового квартала — именно так можно сказать о нашем новом проекте в Большом центре Рязани, — отметили в пресс-центре компании. — Европейские концепции, особое внимание к ландшафтному дизайну двор-парка и строительным делают парковый квартал уникальным проектом для Рязани».

Подробнее о бронировании и покупке квартиры в парковом квартале «Голландия» можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.

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