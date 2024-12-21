Новолуние 31 декабря: как оно повлияет на людей в канун Нового года

Прямо накануне Нового года, 31 декабря, ожидается новолуние в знаке Козерога. По прогнозам астролога Любови Калиновской, который она дала ОТР, это Новолуние будет относительно спокойным и благоприятным для обращения к вере. Аспект Нептуна, сопутствующий астрособытию, обеспечит доступ к интуиции и поможет находить решения в сложных ситуациях. В этот период рекомендуется полагаться на интуицию и эмоциональный интеллект. Также никуда без веры в благоприятный исход событий.

Новолуние в Козероге может сопровождаться неожиданными расходами и возможностями для путешествий. Однако существует вероятность проблем с оплатой или непредвиденных дополнительных трат в поездках. Также астролог отмечает потенциальный конфликт, связанный со свободой, финансами, развлечениями и использованием новых электронных приложений.

В целом астрологический прогноз на Новолуние 31 декабря указывает на необходимость проявления осторожности в финансовых вопросах и планировании поездок, а также внимательного отношения к использованию новых технологий.

Что нельзя делать в Новолуние 31 декабря

В Новолуние 31 декабря не рекомендуется воздержаться от важных начинаний. Это связано с низким энергетическим потенциалом Луны в начале лунного цикла.

Любовь Калиновская советует заранее подготовиться к Новолунию: с 25 декабря снизьте активность и избегайте перегрузок. Только так удастся накопить силы к Новому году.

Астролог советует использовать это время для восстановления энергии перед началом нового лунного цикла 31 декабря.