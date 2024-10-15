Новой участницей шоу «Звёзды в джунглях» станет Саша Зверева

Новой участницей реалити-шоу ТНТ «Звёзды в джунглях» (16+) станет популярная в 2000-х певица, а сейчас блогер Саша Зверева. Последние несколько лет она живёт с семьей в Лос-Анджелесе, в Москву же прилетела погостить и планов на участие в реалити у Зверевой не было.

«Если честно, я совсем не собиралась участвовать в шоу. Я прилетела в Россию, где не была 3 года, и очень хотела погостить. Когда раздался звонок с предложением участия, мне было крайне трудно решиться. Но выбор пал на реалити только потому, что я из тех людей, которые предпочитают лучше сделать, чем не сделать и потом жалеть», — рассказала Саша Зверева.

Участие в проекте далось Саше Зверевой непросто, особенно в плане еды, ведь Зверева категорически не ест мясо и молочные продукты. Она признается, что ее ожидания и реальность не совпали.

«С самого первого дня (вернее, вечера, когда я прожила день и увидела, что происходит) я рыдала внутри и ругала себя за то, что бросила семью, вкусную жизнь и поехала в такой кошмар. Самым непростым было ежедневное ожидание какого-нибудь ужасного испытания с насекомыми, из-за которого мой здравая установка «Не есть дрянь» была бы воспринята командой как «слабость игрока», — прокомментировала новая участница.

А вот что далось ей легко, так это отношения с остальными участниками проекта.

«Я — человек из огромной семьи, для меня умение уживаться и договариваться, подстраиваться, чтобы избежать конфликтов, обычное дело. Тактика, конечно, была, я быстро разобралась, что происходит, увидела эмоциональный портрет каждого участника и встроилась как пазл, создав нужные углы», — рассказала Зверева.